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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾司摩爾(ASML-US)EPS預估上修至25.97元，預估目標價為897.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 22:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對艾司摩爾(ASML-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.38元上修至25.97元，其中最高估值28.93元，最低估值22.06元，預估目標價為897.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.93(28.61)34.4143.9548.22
最低值22.06(22.06)24.529.134.97
平均值25.89(25.48)30.7436.7642.44
中位數25.97(25.38)31.1836.9543.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值382.70億445.68億501.20億526.13億
最低值322.64億350.26億374.04億455.52億
平均值353.02億393.20億439.03億491.65億
中位數351.16億395.95億441.36億493.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.6816.9714.8621.5220.82
營業收入159.35億219.98億222.53億297.94億305.72億

詳細資訊請看美股內頁：
艾司摩爾(ASML-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASML

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