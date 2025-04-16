鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾司摩爾(ASML-US)EPS預估上修至25.97元，預估目標價為897.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 22:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對艾司摩爾(ASML-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.38元上修至25.97元，其中最高估值28.93元，最低估值22.06元，預估目標價為897.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.93(28.61)
|34.41
|43.95
|48.22
|最低值
|22.06(22.06)
|24.5
|29.1
|34.97
|平均值
|25.89(25.48)
|30.74
|36.76
|42.44
|中位數
|25.97(25.38)
|31.18
|36.95
|43.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|382.70億
|445.68億
|501.20億
|526.13億
|最低值
|322.64億
|350.26億
|374.04億
|455.52億
|平均值
|353.02億
|393.20億
|439.03億
|491.65億
|中位數
|351.16億
|395.95億
|441.36億
|493.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.68
|16.97
|14.86
|21.52
|20.82
|營業收入
|159.35億
|219.98億
|222.53億
|297.94億
|305.72億
詳細資訊請看美股內頁：
艾司摩爾(ASML-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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