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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.01元，其中最高估值4.49元，最低估值3.94元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.49(4.49)5.265.75
最低值3.94(3.94)4.254.4
平均值4.12(4.14)4.634.98
中位數4.01(4.1)4.514.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值989.31億1,015.48億1,119.88億
最低值859.33億872.16億885.81億
平均值892.62億909.27億950.69億
中位數883.26億894.88億898.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.154.797.716.433.65
營業收入643.95億852.62億1,015.97億939.68億855.01億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADM

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