鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.1元下修至4.01元，其中最高估值4.49元，最低估值3.94元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.49(4.49)
|5.26
|5.75
|最低值
|3.94(3.94)
|4.25
|4.4
|平均值
|4.12(4.14)
|4.63
|4.98
|中位數
|4.01(4.1)
|4.51
|4.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|989.31億
|1,015.48億
|1,119.88億
|最低值
|859.33億
|872.16億
|885.81億
|平均值
|892.62億
|909.27億
|950.69億
|中位數
|883.26億
|894.88億
|898.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|3.65
|營業收入
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
|855.01億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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