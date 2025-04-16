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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.41元，其中最高估值3.21元，最低估值2元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.21(3.21)2.893.383.92
最低值2(2)1.71.32.38
平均值2.45(2.39)2.482.412.89
中位數2.41(2.35)2.552.572.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.94億130.82億143.32億127.81億
最低值114.79億111.15億111.32億119.00億
平均值122.07億122.68億122.93億123.41億
中位數121.91億123.52億122.49億123.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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