鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.41元，其中最高估值3.21元，最低估值2元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.21(3.21)
|2.89
|3.38
|3.92
|最低值
|2(2)
|1.7
|1.3
|2.38
|平均值
|2.45(2.39)
|2.48
|2.41
|2.89
|中位數
|2.41(2.35)
|2.55
|2.57
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.94億
|130.82億
|143.32億
|127.81億
|最低值
|114.79億
|111.15億
|111.32億
|119.00億
|平均值
|122.07億
|122.68億
|122.93億
|123.41億
|中位數
|121.91億
|123.52億
|122.49億
|123.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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