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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至31元，調降幅度3.13%。其中最高估值44元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予美盛評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀2位。

美盛今(28日)收盤價為27.56元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲0.65%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MOS市場預估目標價

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