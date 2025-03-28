鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至31元，調降幅度3.13%。其中最高估值44元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予美盛評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀2位。
美盛今(28日)收盤價為27.56元。近5日股價下跌3.13%，標普指數上漲0.65%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為29.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為29.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至31.5元，幅度約3.28%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為58.00元
上一篇
下一篇