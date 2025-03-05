search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.34元，其中最高估值2.97元，最低估值2元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.97(2.97)3.482.17
最低值2(2)1.271.19
平均值2.39(2.37)2.181.79
中位數2.34(2.29)2.11.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值130.54億133.52億119.00億
最低值109.00億105.73億106.03億
平均值119.82億118.50億112.27億
中位數120.35億120.00億112.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

相關行情

台股首頁我要存股
美盛23.105-0.96%

延伸閱讀


Empty