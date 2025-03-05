鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為29.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.34元，其中最高估值2.97元，最低估值2元，預估目標價為29.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.97(2.97)
|3.48
|2.17
|最低值
|2(2)
|1.27
|1.19
|平均值
|2.39(2.37)
|2.18
|1.79
|中位數
|2.34(2.29)
|2.1
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.54億
|133.52億
|119.00億
|最低值
|109.00億
|105.73億
|106.03億
|平均值
|119.82億
|118.50億
|112.27億
|中位數
|120.35億
|120.00億
|112.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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