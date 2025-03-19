search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至31.5元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由30.5元上修至31.5元，調升幅度3.28%。其中最高估值44元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予美盛評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀2位。

美盛今(19日)收盤價為28.19元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MOS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
美盛28.153.49%

延伸閱讀


Empty