鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛MOS-US的目標價調升至31.5元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2025-03-19 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美盛(MOS-US)提出目標價估值：中位數由30.5元上修至31.5元，調升幅度3.28%。其中最高估值44元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予美盛評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀2位。
美盛今(19日)收盤價為28.19元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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