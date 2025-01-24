search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為7.77元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.8元，最低估值0.39元，預估目標價為7.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.8(0.8)0.760.8
最低值0.39(0.39)0.450.57
平均值0.58(0.57)0.60.68
中位數0.56(0.54)0.590.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值243.61億253.32億251.69億
最低值223.01億223.69億243.49億
平均值234.12億239.56億247.59億
中位數235.28億239.90億247.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.570.790.56-0.75
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

相關行情

台股首頁我要存股
愛立信8.91.71%

延伸閱讀


Empty