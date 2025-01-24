鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為7.77元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.8元，最低估值0.39元，預估目標價為7.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.8)
|0.76
|0.8
|最低值
|0.39(0.39)
|0.45
|0.57
|平均值
|0.58(0.57)
|0.6
|0.68
|中位數
|0.56(0.54)
|0.59
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|243.61億
|253.32億
|251.69億
|最低值
|223.01億
|223.69億
|243.49億
|平均值
|234.12億
|239.56億
|247.59億
|中位數
|235.28億
|239.90億
|247.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|營業收入
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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