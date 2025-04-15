鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.13元，預估目標價為510.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.35元下修至12.13元，其中最高估值12.85元，最低估值11.73元，預估目標價為510.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.85(12.85)
|14.68
|17.17
|最低值
|11.73(11.73)
|11.94
|14.56
|平均值
|12.22(12.28)
|13.67
|16.12
|中位數
|12.13(12.35)
|13.85
|16.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.51億
|72.40億
|80.40億
|最低值
|64.35億
|68.89億
|76.07億
|平均值
|65.60億
|70.71億
|77.89億
|中位數
|65.77億
|71.08億
|76.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.96
|9.21
|9.96
|11.08
|16.00
|營業收入
|40.99億
|47.34億
|54.76億
|59.07億
|62.67億
詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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