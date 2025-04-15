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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.13元，預估目標價為510.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.35元下修至12.13元，其中最高估值12.85元，最低估值11.73元，預估目標價為510.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.85(12.85)14.6817.17
最低值11.73(11.73)11.9414.56
平均值12.22(12.28)13.6716.12
中位數12.13(12.35)13.8516.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.51億72.40億80.40億
最低值64.35億68.89億76.07億
平均值65.60億70.71億77.89億
中位數65.77億71.08億76.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.969.219.9611.0816.00
營業收入40.99億47.34億54.76億59.07億62.67億

詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIT

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