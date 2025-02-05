鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.58元，預估目標價為557.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由13元下修至12.58元，其中最高估值13.45元，最低估值12.16元，預估目標價為557.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.45(13.85)
|14.86
|17.17
|最低值
|12.16(12.5)
|13.34
|15.22
|平均值
|12.69(13.08)
|14.25
|16.4
|中位數
|12.58(13)
|14.26
|16.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.53億
|72.40億
|80.40億
|最低值
|65.49億
|70.65億
|76.79億
|平均值
|66.38億
|71.80億
|78.67億
|中位數
|66.39億
|72.08億
|78.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.96
|9.21
|9.96
|11.08
|16.00
|營業收入
|40.99億
|47.34億
|54.76億
|59.07億
|63.00億
詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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