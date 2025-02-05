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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.58元，預估目標價為557.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由13元下修至12.58元，其中最高估值13.45元，最低估值12.16元，預估目標價為557.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.45(13.85)14.8617.17
最低值12.16(12.5)13.3415.22
平均值12.69(13.08)14.2516.4
中位數12.58(13)14.2616.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值67.53億72.40億80.40億
最低值65.49億70.65億76.79億
平均值66.38億71.80億78.67億
中位數66.39億72.08億78.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.969.219.9611.0816.00
營業收入40.99億47.34億54.76億59.07億63.00億

詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIT

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