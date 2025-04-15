鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調降至510元，幅度約6.42%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對高德納(IT-US)提出目標價估值：中位數由545元下修至510元，調降幅度6.42%。其中最高估值622元，最低估值401元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予高德納評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀1位。
高德納今(15日)收盤價為408.15元。近5日股價上漲6.42%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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