鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調升至576元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對高德納(IT-US)提出目標價估值：中位數由557元上修至576元，調升幅度3.41%。其中最高估值632元，最低估值488元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予高德納評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀2位。
高德納今(6日)收盤價為541.01元。近5日股價上漲3.41%，標普指數下跌0.49%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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