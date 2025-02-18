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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為8.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.68元下修至0.6元，其中最高估值0.79元，最低估值0.48元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.79(0.79)0.960.93
最低值0.48(0.48)0.630.78
平均值0.65(0.66)0.750.86
中位數0.6(0.68)0.770.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值171.29億183.08億172.36億
最低值151.51億158.28億172.36億
平均值164.21億172.14億172.36億
中位數166.17億174.59億172.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.65
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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