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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ITT公司ITT-US的目標價調降至163.5元，幅度約3.25%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ITT公司(ITT-US)提出目標價估值：中位數由169元下修至163.5元，調降幅度3.25%。其中最高估值186元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予ITT公司評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

ITT公司今(15日)收盤價為128.38元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ITT市場預估目標價

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