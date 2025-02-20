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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.68元，預估目標價為8.20元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 04:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.68元，其中最高估值1元，最低估值0.48元，預估目標價為8.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1(1)0.9611
最低值0.48(0.48)0.630.781
平均值0.68(0.68)0.780.91
中位數0.68(0.64)0.80.931

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值171.29億183.08億173.72億179.93億
最低值153.81億160.69億172.36億179.93億
平均值164.05億171.88億173.04億179.93億
中位數165.14億172.49億173.04億179.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.65
營業收入129.70億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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