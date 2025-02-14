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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至2.94元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.94元，其中最高估值5.03元，最低估值1.75元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.03(5.03)4.714.764.05
最低值1.75(1.68)2.573.663.63
平均值2.97(2.97)3.624.053.84
中位數2.94(2.85)3.693.893.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.65億66.11億56.70億56.14億
最低值47.80億52.07億56.70億56.14億
平均值53.69億56.82億56.70億56.14億
中位數52.42億56.25億56.70億56.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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