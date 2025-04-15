美股修正壓力上升 市場聚焦關稅與財報季

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 11:06

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華爾街下調美股預測 市場動盪加劇

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市場原本預期川普政府上任後將推動減稅與放鬆金融監管，以促進經濟成長。然而，目前政策重點仍集中於貿易關稅、移民管控及縮減政府規模，市場不安情緒持續升溫。

投資人擔憂，若貿易摩擦加劇，可能壓縮企業獲利、推升通膨壓力，進而提高股市波動性，對以出口為主的科技企業及跨國集團影響尤為顯著。此外，經濟成長復甦的速度也將影響市場信心與投資人的風險偏好。

原先市場普遍預測美股將延續漲勢，2025 年有望再創新高。然而，在美國總統川普揮出高關稅重拳之後，美股全面失血。截至 4 月 7 日，道瓊工業指數今年以來跌逾 10%，標普 500 指數下跌超 13%，那斯達克指數更慘，重挫超過 19%。

也因此，國際主要投行對 2025 年美國經濟與股市轉趨保守。高盛、摩根大通、巴克萊等紛紛下修標普 500 年終目標。高盛將目標價下調至 5,700 點；摩根大通更悲觀，預估下探 5,200 點，最壞情境恐至 4,000 點。

奧本海默資產管理公司 (Oppenheimer) 將預測從 7,100 點降至 5,950 點，並下調 EPS 至 265 美元；巴克萊與美銀也將目標價分別下修至 5,900 與 5,600 點，反映對企業獲利與貿易前景的不確定。

納斯達克 100 指數

標普 500 指數

貿易戰疑慮加劇 消費者信心大幅下滑

除了股市動盪外，美國消費者信心亦遭受重創。根據密西根大學最新調查，美國 3 月消費者信心指數較前月下跌 10.5%，較去年同期大跌 27.1%，反映出消費者對未來經濟的不安。此外，消費者對未來一年通膨預期也從 4.3% 升至 4.9%。

報告顯示，各年齡層、收入群體及政治傾向的消費者均對經濟前景表示憂慮，主因是市場對於川普政府關稅政策及其他經濟措施的不確定性增加。

此外，華爾街對美國經濟衰退的預測也升高，高盛最新報告指出，受到川普「對等關稅」衝擊，導致金融環境收緊、消費與投資受壓，將美國未來 12 個月陷入衰退的機率從 35% 上調至 45%，並下調 2025 年第四季 GDP 成長至僅 0.5%。

摩根大通也示警，若關稅政策持續，美國與全球經濟 2025 年恐陷衰退，風險機率由 40% 升至 60%。首席經濟學家 Bruce Kasman 形容：「There will be blood（血色將至）。」

安聯首席顧問埃利安亦認為，美國經濟衰退機率升至 50%，並警告通膨壓力將推升至 3.5%。

標普全球與匯豐銀行也接連上修美國經濟衰退機率，顯示華爾街對「關稅衝擊」的擔憂正迅速升溫。

投資人應如何應對？

川普對等關稅政策震撼全球金融市場，投資人未來須密切關注幾大焦點。首先，科技、汽車與消費品等產業將首當其衝，關稅推高成本與售價，恐重創需求與企業獲利。其次，經濟衰退風險升高，多家投行紛紛上調美國與全球衰退機率至 45% 至 60%，市場避險情緒升溫。

三是關稅可能推升通膨壓力，進一步壓縮消費動能；四是貿易戰升溫風險不容忽視，各國若祭出強烈的反制措施，恐再度擾亂全球供應鏈與市場穩定。

五是即將展開的美國企業財報季亦成市場關鍵觀察點。在政策與經濟雙重壓力下，企業獲利能力與未來展望將成為投資信心的試金石。若大型企業釋出悲觀財測，恐加劇拋售壓力，進一步放大市場波動。

六是美國政府內部對關稅政策亦存在分歧，未來政策走向仍具高度不確定性，將持續牽動市場情緒與資金流向。

在此情勢下，投資人應強化資產配置的防禦性，關注基本面穩健、具備定價能力的企業，並保持策略靈活性及風險意識，以因應瞬息萬變的市場局勢。

微型美股期貨靈活應對市場不確定性

面對經濟及貿易政策不確定性，投資人需密切留意關稅政策變動以及企業財報季的盈利預期變化，利用微型美股期貨提前布局或避險，藉此降低市場意外事件所帶來的風險，並在市場波動中抓住獲利契機。

微型期貨合約規模較小，資金門檻更低且具備高度彈性，特別適合投資資金較少的投資人，或追求精準風險控制者。微型小 S&P（MES）每點價值僅 5 美元，而微型小那斯達克（MNQ）每點價值更低至 2 美元。這種合約規格使投資人能夠精細掌握資金使用，於經濟數據發布、企業財報季或貿易談判等市場重大事件前後，更有效率地進行避險及短線交易。

舉例而言，今年以來美股因川普拋出關稅議題而劇烈震盪，若投資人預期 4 月 2 日美方即將宣布的對等關稅措施可能引發市場重挫，可提前透過 MES 或 MNQ 進行放空操作，藉此獲利，或對沖手中美股部位的風險。

同樣地，像是美國非農就業報告、消費者物價指數、聯準會利率決議等重要數據，往往牽動市場投資情緒。若預期通膨數據低於預期，有利美股反彈，則可選擇在數據公布前提前布局，買進 MES 或 MNQ，把握美股行情上漲契機。