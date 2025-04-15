美股美元罕見同步下跌 分析師：投資人宜觀望 

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-15 12:10

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歷史上，美國股市和美元同步下跌的情況並不常見，但每當這個情況發生，就代表投資人最好先靜觀其變。

SentimentTrader 資深研究分析師 Dean Christians 表示，標普 500 指數的三個月變動率，過去三個月來為 7.96%，而 ICE 美元指數 (DXY，衡量美元對六種主要貨幣走勢) 的三個月變動率為 8.99%。

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Christians 說：「過去三個月以來，標普 500 和美元同步下滑，這是歷史上少見但需要注意的發展，因為在股市下跌、風險趨避心態濃厚時，美元通常會升值。」

美元和美股的同步下跌讓各界揣測，美國總統川普的關稅政策，是否讓投資人開始閃避美國資產，甚至有人推斷，這可能代表美元最終將失去全球準備貨幣的地位。

Christians 指出，過去美元和美股的同步下跌，通常發生在不確定時期，「通常反映當市場壓力或地緣政治緊張引發資本匯回本國，而非美元的式微」。

他認為，這一次的美元和美股下跌應該也和資本匯回有關，外國投資人有尋找安全避風港的動機，這背後的觸發力量就是關稅。

SentimentTrader 在美元和標普 500 在三個月內同步下滑至少 7% 之後檢視兩者的表現。他們強調，這份研究比較像是市場觀察，而非直接的交易訊號，目的是希望在當前市場環境中提供歷史脈絡。

自 1973 年至今，美元和美股的同步下跌發生過八次。在同步下跌的六個月後，美元走勢沒有一致的跡象可循，升值和貶值的機率各半，不過一年過後，有 75% 機率是升值的。

至於標普 500，通常在前三個月溫和上漲，但動能很快就消失，第四個月到第六個月期間，上漲機率只有 50%。在八次經驗裡，標普 500 創下更低的低點，只有 1978 年和 1998 年出現了底部。