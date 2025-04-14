鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial IncALLY-US的目標價調降至40元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)提出目標價估值：中位數由42.5元下修至40元，調降幅度5.88%。其中最高估值56元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Ally Financial Inc評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Ally Financial Inc今(14日)收盤價為31.8元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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