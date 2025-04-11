〈房產〉買新不如買舊 台北這區中古屋每坪比預售屋便宜近60萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-11 11:59

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預售屋的價格通常代表對未來房價的預期，也被視為區域房價的風向球。近年預售屋價格大漲，導致與中古屋的價差逐漸擴大。房仲業者根據實價登錄資料，統計台北市近一年各行政區預售屋與中古屋的平均單價價差，發現大安區中古屋比預售屋便宜將近 60 萬元最多。

而中正區則是兩種產品價差最小，僅有 30 萬元左右。同時，由統計資料顯示，台北市萬華區則是唯一預售屋單價未破百萬元的行政區。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市因開發幾近飽和、土地稀缺，使預售屋建案多須仰賴都更、危老方式來推案，在供不應求的狀況下，預售屋持續創高價。尤其建商在總價門檻考量下，中小坪數成為推案主流，單價漲勢更為兇猛。根據實價登錄統計，近一年台北預售屋單價為 123.3 萬元，相比中古屋單價 78.7 萬元，高出 44.6 萬元。

綜觀各行政區的表現，台北市大安區在預售屋及中古屋價差最大。陳金萍指出，大安區是台北市最為精華的區域，因此不論是中古屋或是預售屋，皆是北市各行政區最高單價。但也因為大安區位於台北精華地段、再加上素地稀缺，使得大安區的預售建案若非豪宅社區，就是低總價、高單價的產品，使得大安區預售屋平均單價直上 164.2 萬元，相較大安區中古屋 105.8 萬元的平均單價，兩者相差 58.4 萬元，是台北市價差最顯著的行政區。

而名列第二、第三的松山區與信義區，雖然中古屋單價也都破 90 萬元，但兩區域預售屋單價都逾 145 萬元，因此中古屋與預售屋的單價價差也分別達到 56.8 萬元、55 萬元。

陳金萍分析，松山區與信義區亦位處北市精華地段，隨著去年上半年房市火熱，不乏多個指標預售屋建案創高價，例如松山區「勤美璞真城仰」的平均單價站上 200 萬元大關、信義區的「璞松高」、「華誼信義 - 閱翠」的平均單價也有逾 170 萬元水準，明顯帶動當地房市行情。雖然上述兩區的中古屋平均單價也都有 90 萬元水準以上，但相比預售屋而言，其中古屋房價實惠親民許多。

而中正區則是中古屋與預售屋的單價價差較小的行政區，價差不到 30 萬元。陳金萍說明指出，中正區是台北市傳統的核心區域，坐擁台北車站、中正紀念堂、多所知名學府與商圈，其中古屋價格本來就處較高基期，平均單價已來到 95 萬元，甚至比松山、信義兩區的中古屋平均單價還要高。

而中正區預售屋近一年成交量主要受建案「全坤衡峰」影響，該建案緊鄰捷運西門站，近一年挹注中正區近 25% 的預售成交量，其平均成交單價為 128.8 萬元，以北市核心地段的預售屋來說相對實惠。因此，中正區在中古屋單價位處高基期，以及預售屋主要成交建案單價在蛋黃區仍屬親民下，讓該區中古屋與預售屋的價差僅 29.7 萬元，在北市各行政區中單價價差最小。

萬華區則是唯一預售屋單價未破百萬元的行政區，其中古屋單價也僅有 62.8 萬元，兩者價差為 35 萬元，在北市各行政區中單價價差第二低，陳金萍說，萬華區開發較早，受到房屋屋齡偏高等原因影響，一直為台北市的「房價凹陷區」。加上過去萬華區相對缺乏大型開發計畫，房市缺乏高漲利多，因此，中古屋、預售屋單價相比其他行政區實惠許多，兩種產品之間的價差也較小。