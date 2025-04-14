美對等關稅重創蘋果供應鏈！這家公司一天內獲500間研究機構高度關注

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-14 10:30

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美國上周宣布對全球貿易夥伴加徵對等關稅，引發全球資本市場劇烈震盪，中國 A 股呈現明顯分化，農林牧漁類股以 5.15% 領漲大盤，食品飲料、商貿零售及交通運輸族群也分別小漲，這些進口依賴度較低的行業展現出較強的抗風險能力，電力設備、家用電器和汽車類股則跌超 8%，顯示市場對美國關稅政策的深切擔憂。

此外，離境退稅、乳業及一號育種等概念股也逆勢走強，成為資金避險的重要選擇。

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隨著市場波動加劇，機構投資人的研究熱情卻逆勢升溫，一天內有多達 500 份研究報告產出。截至上周五 (11 日) 下午 5 時，本周已有 220 家上市公司披露機構調查記錄，但僅 30 家股價實現正收益，暴露出機構在不確定性中謹慎求證的投資心態。

面對機構關於關稅影響的密集提問，立訊精密管理階層在研究中展現出清晰的因應邏輯。該公司坦言，目前僅少量國內製造的成品出口美國，短期影響尚在可控制範圍，但已著手制定中長期預案。「我們觀察到客戶正在推動供應鏈區域重構，未來可能將部分產能轉移至越南等綜合成本更優的區域。」

立訊高層也透露，已在東南亞建成涵蓋消費性電子全產業鏈的製造體系，包括越南、印尼、馬來西亞等地的生產基地，以及美國、墨西哥的研發中心。這種「中國研發 + 東南亞製造」的雙循環模式，既維持了供應鏈韌性，又有效規避了貿易壁壘風險。

值得注意的是，立訊也特別強調其越南基地的不可替代性，「除非當地關稅政策出現非理性變動，否則現有產能佈局不會輕易調整」。

同樣將東南亞視為戰略支點的安克創新，在因應策略上展現更強的主動性。這家消費電子企業上周接待 262 家機構。安克創新總裁在調查中直言，，「關稅壓力反而加速了我們的創新引擎」，該公司不僅透過全鏈條數位化管理實現降本增效，更將新興市場拓展提升至戰略高度。

安克創新透露，該公司智慧硬體產品在紐西蘭、沙烏地阿拉伯等市場的滲透率在三個月內提升逾 15%，新品類拓展進度較原計畫提早兩季。

作為蘋果產業鏈上游供應商，水晶光電則以技術壁壘建構護城河。儘管直接出口美國業務佔比微乎其微，但水晶光電為北美大客戶提供的高端攝影機模組研發服務，仍引發市場對技術封鎖的擔憂。

此外，美國上周五 (11 日間宣布對智慧手機、電腦、晶片等消費性電子產品實施關稅豁免，涉及產品自 4 月 5 日後的進口均可申請退稅。這項舉措預計將直接惠及蘋果、三星等科技巨頭，也為產業鏈企業帶來喘息之機。

分析家指出，豁免清單的推出既反映出美方對科技供應鏈穩定的重視，也暗示貿易摩擦存在階段性緩和的可能性。