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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為19.01元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.36元，其中最高估值1.7元，最低估值0.85元，預估目標價為19.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.7(1.7)2.563.743.86
最低值0.85(0.85)0.521.161.62
平均值1.33(1.32)1.592.012.51
中位數1.36(1.34)1.571.712.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值468.51億507.15億569.95億389.52億
最低值338.74億342.42億360.77億361.97億
平均值380.78億386.82億421.67億375.74億
中位數374.82億370.23億377.97億375.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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