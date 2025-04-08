鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源CVE-US的目標價調降至19.19元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)提出目標價估值：中位數由20.15元下修至19.19元，調降幅度4.76%。其中最高估值23.88元，最低估值17.13元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Cenovus能源評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Cenovus能源今(8日)收盤價為11.26元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為20.92元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源CVE-US的目標價調降至20.37元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為20.61元
上一篇
下一篇