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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源CVE-US的目標價調降至19.19元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)提出目標價估值：中位數由20.15元下修至19.19元，調降幅度4.76%。其中最高估值23.88元，最低估值17.13元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Cenovus能源評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Cenovus能源今(8日)收盤價為11.26元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CVE市場預估目標價

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