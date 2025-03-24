鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為20.61元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.58元，其中最高估值2.02元，最低估值0.82元，預估目標價為20.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.61
|3.41
|3.86
|最低值
|0.82(0.82)
|0.67
|1.39
|1.62
|平均值
|1.5(1.55)
|1.74
|2.04
|2.51
|中位數
|1.58(1.64)
|1.77
|1.71
|2.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|473.16億
|522.25億
|554.75億
|389.52億
|最低值
|335.03億
|344.04億
|360.77億
|361.97億
|平均值
|380.36億
|391.79億
|418.82億
|375.74億
|中位數
|375.56億
|372.08億
|379.87億
|375.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為20.92元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源CVE-US的目標價調降至20.37元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.1元，預估目標價為17.00元
上一篇
下一篇