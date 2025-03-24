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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為20.61元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.58元，其中最高估值2.02元，最低估值0.82元，預估目標價為20.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)2.613.413.86
最低值0.82(0.82)0.671.391.62
平均值1.5(1.55)1.742.042.51
中位數1.58(1.64)1.771.712.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值473.16億522.25億554.75億389.52億
最低值335.03億344.04億360.77億361.97億
平均值380.36億391.79億418.82億375.74億
中位數375.56億372.08億379.87億375.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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