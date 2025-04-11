因關稅問題投資者逃離美國資產 歐元飆升至3年高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-11 15:28

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在歐盟宣布暫停對美國進口商品徵收新關稅後，歐元兌美元匯率顯著走強，在周五 (11 日) 亞洲交易時段連續第二天上漲，更一度飆升至 3 年多以來的最高點 1.1387。

歐元此番上漲的主要推動力，來自歐盟 (EU) 宣布將對美國進口商品加徵 25% 新關稅的計畫暫緩 90 天。此舉旨在為歐美之間的貿易談判創造空間。

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然而，歐盟對美國的出口仍將面臨 10% 的關稅，直至七月。此外，川普政府對鋼鐵、鋁和汽車徵收的 25% 關稅仍然有效。

與此同時，美國公布的 CPI 數據低於預期，這也對美元構成壓力。3 月份美國整體 CPI 年增率為 2.4%，低於 2 月份的 2.8%，也低於市場預期的 2.6%。不包括食品和能源價格的核心 CPI 年增率為 2.8%，同樣低於前值和預期。疲軟的通膨數據，可能促使市場預期美國 Fed 今年將進行更多次降息。

由於對全球和美國經濟的持續擔憂，美元普遍走軟。美元指數一度跌破 100，為 2023 年 7 月以來的最低點。

投資者似乎正在拋售美國資產，這與美國總統川普混亂的關稅政策有關。川普周四在白宮表示，關稅政策最終將會是「一件美好的事情」，但金融市場的反應卻恰恰相反，美元持續疲軟，華爾街股市再次出現拋售，美國公債也持續承壓。

在歐元區方面，交易員已調整了對歐洲央行 (ECB) 降息的預期。目前投資者預計到 12 月，歐元區的存款機制利率將達到 1.8%，高於上周的 1.9%，也高於周三的 1.65%。四月份降息的可能性也降至 90%，前一天還幾乎篤定降息。