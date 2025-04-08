鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-0.42元，預估目標價為550.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.42元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.52元，預估目標價為550.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.19(-0.19)
|-0.19
|-0.64
|304.69
|最低值
|-0.52(-0.52)
|-0.54
|-0.64
|304.69
|平均值
|-0.41(-0.39)
|-0.4
|-0.64
|304.69
|中位數
|-0.42(-0.41)
|-0.42
|-0.64
|304.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.01億
|5.34億
|5.13億
|4.54億
|最低值
|4.56億
|4.63億
|4.73億
|4.54億
|平均值
|4.74億
|4.92億
|4.92億
|4.54億
|中位數
|4.72億
|4.89億
|4.90億
|4.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.08
|-5.34
|-12.98
|2.64
|-6.06
|營業收入
|4.81億
|5.11億
|4.99億
|4.96億
|4.63億
詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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