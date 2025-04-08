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鉅亨速報 - Factset 最新調查：微策略(MSTR-US)EPS預估下修至-0.42元，預估目標價為550.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對微策略(MSTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.42元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.52元，預估目標價為550.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.19(-0.19)-0.19-0.64304.69
最低值-0.52(-0.52)-0.54-0.64304.69
平均值-0.41(-0.39)-0.4-0.64304.69
中位數-0.42(-0.41)-0.42-0.64304.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.01億5.34億5.13億4.54億
最低值4.56億4.63億4.73億4.54億
平均值4.74億4.92億4.92億4.54億
中位數4.72億4.89億4.90億4.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.08-5.34-12.982.64-6.06
營業收入4.81億5.11億4.99億4.96億4.63億

詳細資訊請看美股內頁：
微策略(MSTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSTR

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