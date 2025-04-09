search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortive公司FTV-US的目標價調降至85元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fortive公司(FTV-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至85元，調降幅度3.41%。其中最高估值121元，最低估值67元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Fortive公司評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Fortive公司今(9日)收盤價為63.375元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FTV市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Fortive公司63.165-2.30%

延伸閱讀


Empty