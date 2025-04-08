鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.94元，其中最高估值1.33元，最低估值0.72元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.33(1.33)
|1.54
|1.19
|0.95
|最低值
|0.72(0.72)
|0.42
|0.38
|0.19
|平均值
|0.96(0.94)
|1.03
|0.87
|0.64
|中位數
|0.94(0.88)
|0.96
|0.97
|0.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.27億
|64.81億
|61.26億
|58.84億
|最低值
|49.91億
|42.86億
|46.75億
|38.01億
|平均值
|56.98億
|56.48億
|54.14億
|48.43億
|中位數
|56.10億
|56.58億
|56.77億
|48.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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