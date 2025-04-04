鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.86元，其中最高估值1.33元，最低估值0.72元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.33(1.33)
|1.52
|1.18
|0.95
|最低值
|0.72(0.72)
|0.42
|0.38
|0.19
|平均值
|0.92(0.89)
|0.93
|0.8
|0.63
|中位數
|0.86(0.83)
|0.9
|0.77
|0.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.35億
|64.36億
|61.26億
|57.67億
|最低值
|49.91億
|42.86億
|46.75億
|38.01億
|平均值
|56.00億
|55.06億
|54.06億
|47.84億
|中位數
|56.10億
|55.60億
|56.37億
|47.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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