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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至0.86元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.86元，其中最高估值1.33元，最低估值0.72元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.33(1.33)1.521.180.95
最低值0.72(0.72)0.420.380.19
平均值0.92(0.89)0.930.80.63
中位數0.86(0.83)0.90.770.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.35億64.36億61.26億57.67億
最低值49.91億42.86億46.75億38.01億
平均值56.00億55.06億54.06億47.84億
中位數56.10億55.60億56.37億47.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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現貨黃金3074.1125-1.24%
金羅斯黃金12.69-1.25%

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