鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元下修至0.81元，其中最高估值1.06元，最低估值0.63元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.13
|0.92
|0.95
|最低值
|0.63(0.63)
|0.58
|0.38
|0.35
|平均值
|0.87(0.88)
|0.9
|0.69
|0.65
|中位數
|0.81(0.88)
|0.9
|0.66
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.42億
|59.77億
|55.49億
|45.86億
|最低值
|53.50億
|51.53億
|45.51億
|45.86億
|平均值
|55.80億
|55.26億
|49.25億
|45.86億
|中位數
|55.25億
|55.48億
|46.75億
|45.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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