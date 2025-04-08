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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：簡伯特G-US的目標價調降至56元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對簡伯特(G-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至56元，調降幅度3.45%。其中最高估值65元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予簡伯特評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀1位。

簡伯特今(8日)收盤價為46.63元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股G市場預估目標價

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