鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至13.58元，幅度約4.12%
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由13.04元上修至13.58元，調升幅度4.12%。其中最高估值15.37元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。
金羅斯黃金今(13日)收盤價為11.13元。近5日股價下跌4.12%，標普指數下跌4.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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