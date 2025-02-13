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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.95元下修至0.88元，其中最高估值1.06元，最低估值0.63元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.06(1.08)1.130.920.95
最低值0.63(0.63)0.640.580.35
平均值0.89(0.92)0.910.820.65
中位數0.88(0.95)0.90.90.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值59.42億59.77億55.49億45.86億
最低值46.88億51.02億45.51億45.86億
平均值55.32億55.34億50.50億45.86億
中位數55.81億56.71億50.50億45.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.070.18-0.470.34
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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