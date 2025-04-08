任天堂Switch 2銷售預測下調 受川普關稅政策影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 22:50

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彭博周二 (8 日) 報導，根據研究機構 DFC Intelligence 的報告，由於美國總統川普所施加的關稅不確定性，該機構下調了對任天堂 Switch 2 遊戲主機今年全球銷售的預測。

在周二發布的報告中，DFC Intelligence 將 Switch 2 的全球銷售預測從先前的 1,700 萬台下調至 1,500 萬台。儘管如此，這一預測仍然使得 Switch 2 成為歷史上最暢銷的遊戲主機，但這反映出川普關稅政策對各行各業所造成的廣泛不確定性。

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任天堂上周宣布，由於川普的關稅政策，特別是對越南進口商品徵收 46% 的關稅，將暫停在美國的預售活動。由於 Switch 2 的主要生產基地位於越南，這項措施對任天堂的銷售計畫造成影響。

DFC Intelligence 表示：「如果價格因為關稅而大幅上漲，那麼許多潛在買家可能會選擇等待價格回落後再購買。」這表明關稅的影響可能會拖延消費者的購買決策。

越南政府上周末提議取消對美國的所有關稅。任天堂將生產基地從中國轉移至越南，正是由於川普政府在其第一任期中發動的對中國的貿易戰。