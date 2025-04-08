鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估下修至7.36元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.48元下修至7.36元，其中最高估值7.99元，最低估值7.01元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.99(7.99)
|14.15
|12.55
|最低值
|7.01(7.01)
|6.82
|7
|平均值
|7.41(7.43)
|9.45
|9.69
|中位數
|7.36(7.48)
|9.24
|9.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|90.82億
|111.46億
|118.54億
|最低值
|87.36億
|86.79億
|83.16億
|平均值
|89.18億
|100.56億
|99.39億
|中位數
|89.03億
|101.63億
|99.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.36
|7.36
|-2.56
|1.58
|營業收入
|105.09億
|106.81億
|116.61億
|73.84億
|65.51億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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