鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估下修至7.25元，預估目標價為124.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.39元下修至7.25元，其中最高估值8.62元，最低估值6.52元，預估目標價為124.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.62(8.62)
|14.41
|12.91
|最低值
|6.52(6.52)
|6.36
|5.86
|平均值
|7.33(7.38)
|9.41
|9.3
|中位數
|7.25(7.39)
|9.14
|9.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94.74億
|113.25億
|118.92億
|最低值
|87.53億
|86.29億
|84.74億
|平均值
|91.12億
|102.87億
|102.68億
|中位數
|91.03億
|103.00億
|105.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.36
|7.36
|-2.56
|1.58
|營業收入
|105.09億
|106.81億
|116.61億
|73.84億
|65.51億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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