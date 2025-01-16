鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調降至125元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 00:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值150元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀2位。
希捷科技今(16日)收盤價為94.165元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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