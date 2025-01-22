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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.31元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.31元，其中最高估值7.78元，最低估值6.52元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.78(7.78)13.7813.37
最低值6.52(6.52)6.365.86
平均值7.27(7.19)9.5510.12
中位數7.31(7.17)9.310.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值94.08億113.25億118.54億
最低值87.48億86.29億84.74億
平均值89.96億101.86億102.79億
中位數89.49億102.64億108.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.367.36-2.561.58
營業收入105.09億106.81億116.61億73.84億65.51億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTX

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