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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調降至120元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由124元下修至120元，調降幅度3.23%。其中最高估值150元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀2位。

希捷科技今(18日)收盤價為97.67元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲2.91%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股STX市場預估目標價

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