前日本外匯事務高官：川普難以促成新形式「廣場協議」來削弱美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-08 17:00

‌



日本前首席貨幣外交官筱原尚之周二 (8 日) 表示，任何美國試圖推動類似 1985 年廣場協議那樣的協調性美元貶值行動，很可能不會成功，因為這需要中國和歐洲的同意。

一些分析師認為，川普政府可能會推動「海湖莊園協議 (Mar-a-Lago Accord)」——一項旨在削弱被高估美元的宏大協議，以減少美國巨大的貿易逆差。

‌



然而，篠原指出，與廣場協議時期，美國僅需與其親密盟友日本和德國合作不同，在全球化的市場中，華盛頓需要與更多國家，包括中國和歐盟進行接觸，才能有效地削弱美元。

篠原補充說，由於川普對中國和歐洲採取了被他形容為對等關稅的措施，他將極難獲得他們的同意。他在接受媒體採訪時表示：「在目前這種情況下，你需要中國以及歐洲國家的參與，這在當前的環境下將非常困難。」

他還指出：「即使各國之間進行協調的貨幣干預，由於市場規模變得如此龐大，其效果也已減弱。」

篠原曾在 2007 年至 2009 年擔任日本負責國際事務的副財務大臣，期間他曾與美國和歐洲的對應官員進行談判，以尋求他們在遏制日元大幅升值方面的合作，日元升值當時正損害日本以出口為主的經濟。他還深入參與了全球決策者為應對 2008 年雷曼兄弟倒閉引發的全球金融危機所做的努力。

篠原表示：「在過去的大多數衝擊中，人們可以確定其原因。但對於目前由川普驅動的衝擊，由於總統在關稅問題上的反覆言論，很難判斷何時以及會發生多少次衝擊。」他認為，「這讓投資者不知所措，不知道該如何應對」，並導致市場持續動盪。

篠原警告，由於日本經濟嚴重依賴對美國的出口，特別是汽車出口，川普關稅造成的損害可能比預期更大。

他強調：「日本對美國出口的依賴意味著，一旦美國經濟不景氣，其損害將極為巨大。重要的是日本要使其產業擺脫對美國市場的依賴。」