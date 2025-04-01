南海海槽若強震 日本估釀30萬人罹難、經損達292兆日元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-01 15:14

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日本政府的工作小組會議公佈「南海海槽特大地震」的最新損害預測報告，若發生規模 9 級的地震，可能導致 29.8 萬人罹難，經濟損失高達 292 兆日元。

日本 2011 年的 311 大地震過後，曾估算南海海槽可能發生的最大級別地震帶來的災損，當時估計可能造成約經濟損失約為 220 兆日元，這次公布新版災損估算報告書，提供更多較精準的地形數據，以及顯示住宅耐震、海嘯避難設施、堤防狀況等資訊。

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新版報告指出，若南海海槽發生強烈地震，震度達到 6 級的地區，將從神奈川至鹿兒島一帶、共 24 個府縣 60 個市町村；震度達到 7 級的地區，從靜岡縣至宮崎縣，共 10 個縣 149 個市町村受影響。

而地震所產生的海嘯，受災範圍亦明顯擴大，福島至沖繩一帶有 3 米高的海嘯、關東至九州沿岸為 10 米高，而高知及靜岡更高達 30 米，而超過 30 厘米的水浸地區增加 30%，達 11 萬 5 千公頃。

此外，預估地震後除了北日本、40 個都府縣約 2,950 萬戶家庭停電，約 3,690 萬人缺水，佔全人口的 3 成，即使 1 個月後仍有 460 萬人受缺水影響。

報告書還指出，日本社會若持續高齡化與人口減少「可能會陷入更嚴峻的狀況」，並建議「所有相關單位必須全力投入防災對策」。