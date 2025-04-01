南海海槽若強震 日本估釀30萬人罹難、經損達292兆日元
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-01 15:14
日本政府的工作小組會議公佈「南海海槽特大地震」的最新損害預測報告，若發生規模 9 級的地震，可能導致 29.8 萬人罹難，經濟損失高達 292 兆日元。
日本 2011 年的 311 大地震過後，曾估算南海海槽可能發生的最大級別地震帶來的災損，當時估計可能造成約經濟損失約為 220 兆日元，這次公布新版災損估算報告書，提供更多較精準的地形數據，以及顯示住宅耐震、海嘯避難設施、堤防狀況等資訊。
新版報告指出，若南海海槽發生強烈地震，震度達到 6 級的地區，將從神奈川至鹿兒島一帶、共 24 個府縣 60 個市町村；震度達到 7 級的地區，從靜岡縣至宮崎縣，共 10 個縣 149 個市町村受影響。
而地震所產生的海嘯，受災範圍亦明顯擴大，福島至沖繩一帶有 3 米高的海嘯、關東至九州沿岸為 10 米高，而高知及靜岡更高達 30 米，而超過 30 厘米的水浸地區增加 30%，達 11 萬 5 千公頃。
此外，預估地震後除了北日本、40 個都府縣約 2,950 萬戶家庭停電，約 3,690 萬人缺水，佔全人口的 3 成，即使 1 個月後仍有 460 萬人受缺水影響。
報告書還指出，日本社會若持續高齡化與人口減少「可能會陷入更嚴峻的狀況」，並建議「所有相關單位必須全力投入防災對策」。
南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模 8 至 9 的巨大地震，通常以 100 年至 150 年一次的頻率發生。最近一次是發生在 1946 年的昭和南海地震。
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