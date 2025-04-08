〈美對等關稅〉稅率狂飆四倍！美智庫揭穿川普關稅公式致命錯誤 學者怒斥：外行操弄

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-08 15:10

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華府保守派智庫美國企業研究所 (AEI) 發布最新報告指出，美國川普政權用來計算對等關稅公式錯誤，正確公式是使用進口成本的價格變化，也就是美國企業從外國賣家購買商品的成本，但白宮卻考慮了消費者支付的零售價格變化，這一錯誤也將稅率從應該的水準提高大約四倍。

報告共同作者 Stan Veuger 和 Kevin Corinth 表示，這意味著白宮的錯誤公式帶來四倍的誤差，因白宮的進口價格彈性估值為 0.25，但它本應是 0.945，使用錯誤的數值會使公式不準確。Veuger 還說：「這完全是外行。針對如此重大的政策，外界期望會有更高的專業水準。」

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兩位學者在報告中寫道：「現在，我們認為政府所依賴的公式既沒有經濟理論基礎，也沒有貿易法基礎，但如果我們要假裝這是美國貿易政策的堅實基礎，至少應該被允許期待相關的白宮官員仔細計算。」

另一位 AEI 經濟學家 Derek Scissors 周一 (7 日) 則更進一步表示，川普政府並沒有犯錯誤，只不過是故意篡改數據，以達到他們想要的結果。「整件事都是在操弄，這是一種獲得非常高關稅的操縱方式，因川普總統想宣佈非常高的關稅。」

Corinth 跟 Veuger 在最初的報告中表示，希望白宮能因為他們的發現而降低關稅稅率。「希望他們能很快糾正錯誤，由此產生的貿易自由化將為經濟提供急需的提振力量，或許還能幫助我們避免衰退。」

白宮使用的計算方法已經引起了一些爭議，所謂的「對等關稅」金額是基於一個簡單的公式，即美國對一個國家的貿易逆差除以該國對美出口總額，然後將所得到的數字除以 2，作為對該國徵收的關稅稅率。

Corinth 跟 Veuger 說，即使沒有錯誤，這個公式也是可疑的，「沒有經濟意義，與一個國家的貿易逆差不僅取決於關稅和非關稅貿易壁壘，還取決於國際資本流動、供應鏈、比較優勢、地理位置等」。

Veuger 認為，川普對關稅的個人看法是最近關稅政策的主要原因。「推動這項政策的原因是，自 1980 年代以來，川普一直是一位保護主義者，他認為貿易逆差是損失，貿易順差是獲利。他只是喜歡關稅，然後用各種更複雜、更理智的合理化來填補它們，但事實就只是在將關稅合理化。」

對此白宮則表示，使用零售價格而不是進口價格是合理的，因消費者是根據零售價格而非批發價格做出購買決定的。

但 Corinth 跟 Veuger 指出，美國貿易代表署 (USTR) 關於關稅公式的備忘錄中引用哈佛商學院教授 Alberto Cavallo 的研究，證明計算錯誤地解釋零售價格和進口價格之間的差異，而 Cavallo 的研究確認了其中的差別。

Cavallo 談及此事時說道：「目前還不完全清楚他們如何利用我們的發現。根據我們的研究，進口價格相對於關稅的彈性更接近於 1。若使用這個數字不是 0.25，那麼隱含的對等關稅將減少四倍左右。」