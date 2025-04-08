高盛警告：在極端情況下 油價可能跌破40美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-08 14:11

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高盛集團在一週內兩度下調油價預測，並表示，隨著貿易戰加劇與供應增加，在「極端」情況下，布倫特原油價格有可能跌破每桶 40 美元。

高盛 7 日發布最新報告中指出，「在一個更極端、但機率較低的情況下，如果全球 GDP 放緩與 OPEC + 完全解除減產措施，進而導致非 OPEC 供應失去節制，我們估計布蘭特原油價格將於 2026 年底跌至略低於每桶 40 美元。」

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不過，高盛分析師們強調，這並非他們的基本預測，目前該行對 2025 年 12 月的預測價為每桶 55 美元。

由於川普政府升級貿易戰，加上中國等一些其他經濟體的反擊，增加了經濟衰退的風險和能源消費的阻力，全球石油市場最近幾個交易日受到衝擊。同時，OPEC + 也做出轉變，在長期的供應限制之後，重新增加了比預期更多的石油供應。

在此背景下，包括高盛、摩根士丹利與法國興業銀行的多家銀行均下調了基本油價預測，並探討了不太可能出現的看跌和看漲結果，這在商品預測中很常見，目的是預測不同條件下的一系列情景。