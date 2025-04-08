〈能源盤後〉美貿易衝突加劇經濟衰退擔憂 油價跌逾2% 觸及近4年低點

鉅亨網編譯許家華 2025-04-08 05:41

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由於美國川普總統最新關稅政策恐導致全球經濟陷入衰退並減少全球對能源的需求，原油期貨價格周一 (7 日) 下跌 2%，收在近四年來的最低點。

Brent 原油期貨下跌 1.37 美元或 2.1%，收在每桶 64.21 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.29 美元或 2.1%，收在每桶 60.70 美元。

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繼上周下跌約 11% 後，周一的跌幅讓這兩大基準原油期貨觸及 2021 年 4 月以來的最低收盤價。

油價盤中波動劇烈，前一晚一度跌逾 3 美元，周一早盤則漲逾 1 美元，係因當時報導稱川普正考慮暫停徵收關稅 90 天，但白宮官員迅速駁斥該報導，導致原油價格再次轉跌。

中國是僅次於美國的世界第二大經濟體，上周五宣布將對美國商品加徵 34% 的關稅，以報復川普最新的關稅措施，證實了投資者對全面全球貿易戰已經爆發的擔憂。

面對中國當局的威脅，川普則回應說，如果中國當局不撤銷該報復性關稅，美國將對中國額外徵收 50% 的關稅，並表示「中國要求與美國的談判會議都將終止」。

根據路透報導，歐盟委員會周一提議對一系列美國商品徵收 25% 的反關稅，以回應川普總統對鋼鐵和鋁徵收的關稅。

高盛預測未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 45%，並下調了油價預測。花旗和摩根士丹利也下調了 Brent 原油價格預期。摩根大通預計美國和全球經濟衰退的可能性為 60%。

除了對經濟衰退的擔憂日益加劇之外，市場也越來越擔心川普的關稅政策會導致商品價格上漲。

美國聯準會 (Fed) 理事 Adriana Kugler 表示，近期貨物和服務市場通膨上升，可能部分「預期」了川普政的影響。他補充，控制通膨是聯準會的首要任務。

Fed 和其他國家央行會升息以對抗通膨。然而，更高的利率會增加消費者的借貸成本，並可能導致經濟成長和石油需求下降。

原油供應端反應

沙烏地阿拉伯周日宣布，大幅下調針對亞洲買家的原油價格，令五月原油價格降至 4 個月來的最低點。

PVM 分析師 Tamas Varga 表示：「這表明人們相信關稅將損害石油需求。沙烏地阿拉伯預計供需平衡將受到影響，所以被迫降低官方售價。」

OPEC+ (石油輸出國組織及其盟友) 決定推進增產計畫，加劇了油價下行動能。OPEC + 當前目標是，5 月向市場恢復石油供應 41.1 萬桶 / 日，高於先前計畫的 13.5 萬桶 / 日。