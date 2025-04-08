中國關稅太高 傳iPhone更多產線擬轉至印度
鉅亨網編譯許家華 2025-04-08 06:30
《華爾街日報》(WSJ) 報導，知情人士透露，為應對中國產品關稅上調，蘋果 (AAPL-US) 正將更多 iPhone 生產轉移到印度。
此舉被視為一項臨時措施，蘋果正在設法取得美國總統川普的關稅豁免，類似於其在川普第一任政府期間獲得的豁免。
川普近期一系列關稅措施將中國商品的關稅稅率提高到至少 54%，而對印度商品的關稅稅率則達到 26%。中國上周五宣布將對美國商品加徵 34% 的關稅，作為報復。川普周一警告，若中國不撤回該報復性關稅，美國將對中國額外徵收 50% 的關稅，並表示「中國要求與美國的談判會議都將終止」。
iPhone 在蘋果公司的營收占比約 50%，主要在中國生產。這種嚴重依賴引發投資者對該公司關稅風險的擔憂，導致蘋果股價下跌 20%，創下近 25 年來最糟糕的 3 日表現。
半導體研調公司 TechInsights 表示，對中國商品徵收關稅可能會導致 iPhone 16 Pro 的硬體成本增加約 300 美元 (目前 iPhone 16 Pro 的零售價為 1,100 美元)，但蘋果可以透過從印度進口手機來減輕影響，自印度進口的關稅大約是自中國的一半。
除了日後將產線自中國移至印度，蘋果也在新關稅生效前夕做出臨時應對措施。《印度時報》周一報導，消息人士透露，在 3 月最後一周，蘋果在短短三天內緊急安排五架滿載 iPhone 及其他產品的貨機從印度和中國飛往美國，以規避周六 (5 日) 起生效的對等關稅，在新政策時期爭取一段緩衝時間。
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