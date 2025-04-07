關稅核彈來襲！傳蘋果派5架貨機從中印急運iPhone赴美 專家估售價恐漲30%到43%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-07 17:00

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《印度時報》(Times of India)周一 (7 日) 引述消息人士報導，在 3 月最後一周，蘋果(AAPL-US) 在短短三天內緊急安排五架滿載 iPhone 及其他產品的貨機從印度和中國飛往美國，以規避美國總統川普周六 (5 日) 起所生效新的 10% 對等關稅。

一位消息人士說，「印度和中國及其他關鍵地點的工廠一直在向美國運輸產品，以應對更高的關稅」，並指以較低關稅到達的儲備產品，將暫時保護蘋果免受新關稅下需支付更高價格的影響。

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報導指出，蘋果正在分析不同製造地點的關稅結構對其供應鏈的影響，該公司在美國倉庫已儲備數月貨物。

由於印度出口到美國的商品面臨 26% 的對等關稅，中國則是面臨 54% 關稅，這 28 個百分點的巨大差距為蘋果加速將製造業務向印度轉移提供強勁的經濟動力，但生產轉移的具體情況可能還需取決於美國與各國最終達成的關稅條款。

消息人士還透露，儘管面臨關稅問題，蘋果目前並不打算在印度或其他市場提高零售價格。

但《彭博資訊》最新報導指出，最新的關稅衝擊是蘋果迄今面臨的最大考驗，美國總統川普的「對等關稅」恐導致蘋果在美國銷售的主要產品漲價。即便蘋果加快多元化佈局，進一步調整供應鏈，推動供應商降價，一旦關稅如期實施，蘋果仍將承受成本和獲利率壓力，將不得不考慮調整產品在美售價。

蘋果曾在歐洲和日本等地透過漲價應對稅收政策、匯率波動和通膨衝擊。

理論上，蘋果可以等到 9 月推出新一代 iPhone 時再調整價格，但這將使產品漲價而非硬體升級成為焦點。

報導指出，蘋果難以全面實現在美國製造產品，需要至少 5 年時間才能啟動生產，且會使蘋果設備成本翻倍，大大推高蘋果產品價格，對蘋果和消費者而言都是災難性的。

分析師預估，由於美國對中國及其他地區進口產品加稅，蘋果 iPhone 價格將大幅上漲，漲幅可能高達 43%，甚至價格很快會比目前高出一倍。

美國券商 Rosenblatt 的分析師表示，為抵消關稅增加帶來的成本，蘋果可能會將 iPhone 和 Apple Watch 的價格提高 43%，並把這部分成本轉嫁給終端消費者，其他產品線也難以避免價格上調，平均漲幅約為 40%。

但不是所有業內人士都認同 43% 的漲幅預測。

Counterpoint Research 共同創辦人 Neil Shah 認為，價格上漲幅度接近 30% 是抵消關稅成本所需的最低金額。

CFRA Research 的 Angelo Zino 則指出，考量到消費者的接受程度，蘋果目前很難將價格提高超過 10%，但今年 9 月推出的 iPhone 17 價格會有大幅調整。

目前，中國約占蘋果總產能的 80%，意味著約 90% 的 iPhone 和 80% 的 iPad 在中國組裝。即便蘋果已在泰國、印度、越南等地開展生產，但該公司及其供應商仍會受到最新關稅政策的不利影響。

受川普對等關稅政策影響，蘋果股價在上周四 (3 日) 跟上周五 (4 日) 遭受重創，兩個交易日共蒸發 4159 億美元的市值。