〈美對等關稅〉華爾街「聰明錢」倉皇而逃 單日拋售逾400億美元股票

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-07 13:10

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川普對全球貿易夥伴發射關稅地圖砲之際，華爾街的「聰明錢」正慌忙逃竄。根據摩根大通發給客戶的報告顯示，上週五，全球對沖基金和槓桿交易所交易基金（ETF）以極快的速度拋售了超過 400 億美元的股票。

自川普 4 月 2 日宣布關稅舉措後，美國的關稅壁壘已被提高到一個多世紀以來的最高水準。自那之後，美股連續多日暴跌，標普 500 指數公司的股票市值已經損失了超過 4 兆美元。

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摩根大通在報告中稱，波動性目標投資組合未來幾天將出售 250 億至 300 億美元的股票，因為他們正在平倉以降低風險。同時，槓桿 ETF 還有 230 億美元資金待售，以重新平衡上週五 (4 日) 的收盤價，其中大部分是科技股。

高盛也在報告中提出，全球多空對沖基金在上周四經歷了近 15 年來最大的淨拋售，同時也出現了 2011 年以來最悲觀的情況。不過高盛並沒有提供具體的拋售數據。

該報告稱，在川普宣布新的進口關稅引發對經濟衰退的擔憂後，投資組合經理上週四主要增加了對股票、信貸和股票型 ETF 的空頭押注，同時放棄了多頭部位。