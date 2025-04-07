半導體股Q1摔得鼻青臉腫 Q2想撿鑽石恐怕要失望了

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 09:02

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半導體產業度過了艱難的第一季，加上川普掀起貿易戰後，明星半導體類股紛紛下挫，正在等待良機在第二季「彎腰撿鑽石」的投資人可能要失望了，因為半導體不太可能馬上擺脫困境。

由於總體經濟逆風、美國對中國的出口限制以及中國 AI 模型的崛起，半導體股在第一季大幅下滑，iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 在第一季下跌了 12.68%，表現遜於 SPDR S&P500 ETF (SPY-US) 的 -4.55% 和 Invesco QQQ Trust (QQQ-US) 的 -8.28%。

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半導體產業正面臨的獨特挑戰，除了總體市場的潛在阻力 (如 GX) 外，還有美國對中國的出口限制，這反而刺激中國尋找替代供應商，加劇了既有半導體廠商的競爭。

值得關注的是，DeepSeek 的 AI 模型，其低成本和高效率挑戰了過往對計算能力至上的觀念，動搖了投資者對半導體股的信心。

DeepSeek 發布了新的 AI 推理模型，其 API 成本遠低於其他領先模，這暗示 DeepSeek 可能採用了更高效的演算法，所需訓練和推理的計算資源更少，顛覆了「誰擁有最多運算能力，誰就能在 AI 競賽中勝出」的傳統觀念，這使得市場重新評估半導體晶片在 AI 發展中的絕對重要性，也提醒著投資人，AI 領域的競爭格局仍然充滿變數，過度投資於特定半導體公司可能存在風險。

展望半導體後市，儘管短期內可能出現基於貿易政策 (GX) 方面利好消息的反彈，但 3 月的低點不太可能是半導體產業的底部。

如果 DeepSeek 等低成本 AI 模型的出現使得企業認為在運算基礎設施上的大量投資難以獲得足夠回報，那麼對半導體晶片的需求可能會減弱。