〈美對等關稅〉川普宣布對台課徵32%關稅 半導體獲暫時豁免
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-03 12:26
美國總統川普今 (3) 日正式宣布對等關稅政策，針對包括台灣在內的多個貿易夥伴祭出「對等關稅」(Reciprocal tariffs)，其中，台灣產品將面臨高達 32% 的進口關稅，不過，根據會後資料，半導體並不在本次對等關稅範圍內，其他不受關稅影響的產品包括銅、藥品與木材等。
白宮強調，此次不在本次對等關稅範圍內的產品，未來仍不排除會面臨額外的關稅。
川普提到台灣表示，台灣對美課徵 64% 關稅，美國將對其課徵 32% 關稅。針對關稅算法，業界認為，川普僅是將台灣對美國的貿易順差除以台灣對美國出口的總額所得出來的數字，並非實際台灣向美國進口的產品所課徵的關稅，其他國家也多是如此。
川普此次重申台灣拿走美國的電腦與半導體產業，美國過去風光，現在則幾乎失去一切，但現在全球最大的幾間公司都要到美國投資，當中也包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)，並再次提到台積電董事長魏哲家，形容他來自全球最棒的企業之一，將在美國興建全球最大的廠房。
不過，除半導體外，其他台灣出口至美國的 ICT 產品，包括伺服器、筆電等終端產品，將被課徵 32% 的關稅，儘管多數業者已分散生產基地，但中國也被課徵高達 54% 的關稅，越南、泰國、印尼與馬來西亞等東南亞地區也都是重災區，將零組件運送至當地組裝可能面臨更高的關稅壓力，將對台灣產業形成挑戰。
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