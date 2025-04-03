〈美對等關稅〉關稅風暴來襲 半導體雖豁免 恐難逃終端需求下滑壓力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-03 13:01

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​美國總統川普今 (3) 日凌晨宣布，對多個國家實施新的對等關稅措施，台灣輸美商品將面臨 32% 的關稅，其中，半導體產品暫時豁免，不過，業界認為，美國是全球第二大的消費性電子市場，加上眾多大型資料中心都在美國，此次對等關稅將衝擊所有電子相關產品，當中都含有晶片，也恐導致購買成本上升、整體需求下滑，間接衝擊半導體業。

由於整體關稅影響範圍超乎預期，在整體市場對未來經濟前景抱持保守態度下，台積電 (2330-TW)(TSM-US)ADR 盤後即重挫超過 6%，下探前波 3 月 31 日低點。

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業界指出，即便半導體獲得暫時豁免權，但由於晶片仍送至各地進行組裝，而目前全球高產值的應用如筆電、平板、遊戲機、智慧型手機、伺服器與汽車等，其組裝產地大多來自中國、越南、印度、泰國、印尼、馬來西亞等。

以上被課徵關稅產品的比率依序為 54%、46%、26%、36%、32%、24%，被課徵的產品最終將反映至終端產品售價上，也恐影響消費者購買意願明顯縮手。

CES 的主辦單位 CTA(美國電子消費品科技協會) 就曾預估，該政策恐讓美國消費者購買金額下滑 900 至 1430 億美元，其中，筆電和平板需求下降可能多達 68%，遊戲機下滑將近 58%，智慧型手機消費則下降 37%。此次在關稅影響範圍超預期下，下滑幅度恐更大。