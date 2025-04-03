〈美對等關稅〉除半導體外 還有鋼鋁、汽車及這些「美國未生產」產品 都豁免
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-03 12:36
針對美國總統川普於今 (3) 日凌晨公布實施的對等關稅費率，台灣宣佈將被加徵 32% 的高關稅，PwC Taiwan 專責海關及國際貿易管理服務的律師李益甄，提出以下相關關鍵細節：
一、關於中國大陸的關稅：
新公布的關稅稅率是 34%，這是在原有 20% 的基礎上疊加計算，故最終稅率為 54%。
二、已課徵 232 額外關稅的產品：
類似鋼鋁產品和汽車及特定零件已被課徵 25% 額外關稅，不包含在此次對等關稅的範圍。
附帶說明，232 額外關稅是基於美國貿易擴展法第 232 條款所實施的，該條款允許美國政府在認為特定進口產品對國家安全構成威脅時，進行調查並施加進一步的關稅措施。因此，某些產品，例如鋼鋁產品與汽車及其部份零件，已被認定需求加徵額外的 25% 關稅。這些產品因此不會再適用於新增的對等關稅措施。
三、台灣半導體：
台灣的半導體產品並不適用於這次的對等關稅，因此暫時免於額外的關稅影響。
四、豁免產品：
醫藥產品、能源，以及部分美國未生產的產品被豁免於這次關稅措施。
五、美墨加自由貿易協定（USMCA) 暫時繼續有效：
符合美墨加自由貿易協定商品，將繼續豁免課稅，但非協定範圍項目商品將加徵 12% 對等關稅。
六、其他國家：
未在川普手板中列出的國家將加徵 10% 的基準關稅。
七、生效日期：
10% 的基準關稅將於美東時間 4 月 5 日生效，對等關稅將於 4 月 9 日生效。原本 800 美元以下的小額貨物免課徵關稅規定，本次也公告將於 5 月 2 日取消。
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